Todi, riprende il servizio di decoro urbano - Tuttoggi

Il consigliere Nulli "Siamo ripartiti finalmente con il Servizio di Decoro Urbano. Purtroppo abbiamo ancora problemi, causa Covid

E’ ripreso nella città di Todi il servizio di Decoro Urbano. A comunicarlo, sulla pagina Facebook dedicata proprio a questo tema, è consigliere comunale Andrea Nulli (Consigliere con delega alle Manutenzioni, Frazioni e Decoro Urbano).

Queste le sue parole: “Siamo ripartiti finalmente con il Servizio di Decoro Urbano. Purtroppo abbiamo ancora problemi con il Reparto Manutenzioni, causa Covid. Ne usciremo vincitori e ripartiremo più forti che mai”.

Effettuato in questi ultimi giorni il giro dei parchi, per quanto riguarda la pulizia e raccolta rifiuti. La pulizia di Via S. Bonaventura e di Via del Seminario Antico, così come sella sistemazione di una staccionata.