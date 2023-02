Todi, respinta la mozione di sfiducia a Ruggiano: centrodestra soddisfatto - Tuttoggi

“Forza Italia, Fratelli d’Italia e Todi Tricolore – evidenziano in una nota – esprimono soddisfazione per il risultato ottenuto nella seduta del consiglio comunale della scorsa settimana che ha visto respingere il tentativo dell’opposizione di annullare la volontà espressa appena 7 mesi fa dai cittadini attraverso il voto. Il voto consiliare premia il modo concreto, pragmatico e propositivo di fare politica del nostro Sindaco e dell’Amministrazione di centrodestra, uscita ancora una volta vincente alle scorse elezioni, e conferma la volontà di andare avanti per il bene della città, contro qualsiasi tentativo di ribaltare l’esito elettorale.

Chiusa questa parentesi della quale la maggioranza dei tuderti avrebbe volentieri fatto a meno, si può finalmente tornare a discutere di progetti per la città, per le frazioni, per le famiglie e per le attività produttive del nostro territorio. Le sfide che ci attendono sono sicuramente difficili ma anche entusiasmanti e il nostro impegno deve essere quello di concentrarci sui problemi concreti che i cittadini ci chiedono di affrontare. Resterà comunque agli atti un tentativo, grave e irresponsabile, che una parte del Consiglio Comunale avrà il pesante compito di giustificare alla città. Se da un lato ciò non ci stupisce – siamo abituati ad un’opposizione che difficilmente riesce a proporre idee alternative e preferisce tentare di bloccare il lavoro di una Giunta a danno della città – ci ha molto rammaricato la scelta del Generale Ruspolini e del Consigliere Sordini, che hanno inteso associarsi al voto di chi era risultato sconfitto alle elezioni, nonostante l’opposto mandato ricevuto da chi li aveva votati per appoggiare il Sindaco Ruggiano e l’attuale maggioranza.

La coalizione di maggioranza sta continuando a lavorare sulla base del programma sottoscritto prima delle elezioni, mentre Ruspolini e Sordini hanno evidentemente modificato le loro priorità, in un modo che non sembra consono a chi governa la città. Bene il confronto e la diversità delle idee, ma, tra coloro che sono chiamati ad assumersi il pesante fardello della responsabilità amministrativa, non può esserci spazio per atteggiamenti che escludono qualsiasi forma di mediazione. La decisione del gruppo “Per Todi” di votare la sfiducia a Sindaco e Giunta pone per forza di cose i suoi esponenti fuori dal perimetro della maggioranza. Ne prendiamo atto con rammarico, ma con la consapevolezza che la città non può essere ostaggio di simili atteggiamenti.

Tante cose ci sono da fare: il nostro compito, come forze di maggioranza coerenti e responsabili, non può che essere quello di supportare il Sindaco e la sua Giunta nella realizzazione di un programma di governo che ha già ricevuto la fiducia dei cittadini”.