Todi piange Francesco Sperandini, manager dell'energia innamorato della città - Tuttoggi

E’ venuto a mancare prematuramente, nella giornata di venerdi 20 novembre Francesco Sperandini, a causa di una breve ma devastante malattia.

Il top manager in ambito dell’energia aveva 58 anni ed era molto legato a Todi, dove aveva una casa e per il cui sviluppo si stava adoperando attivamente.

Il ricordo dell’assessore Ranchicchio

A ricordarlo è l’assessore a Cultura Turismo Sport Commercio del Comune di Todi, Claudio Ranchicchio: “Un caro amico ed una persona speciale, che amava Todi, amava l’Umbria e si è messo sempre a disposizione nei suoi vari ruoli per aiutare a realizzare importanti progetti nella nostra Città.

La sua carriera era legata al mondo dell’Energia, dove aveva ricoperto ruoli strategici per tutto il settore a livello nazionale ed internazionale. Proprio in questa sua veste aveva contribuito a portare a compimento a Todi alcune opere strategiche. Basti ricordare i progetti di efficientamento energetico di tutti i principali palazzi del Comune, realizzati appunto in collaborazione con il GSE, da lui presieduto; oppure ripensare al completamento dell’illuminazione della Circonvallazione di Todi, realizzata con la sua collaborazione in veste di Direttore di Acea.

A dimostrare ed a confermare ancora di più il suo legame con Todi, recentemente aveva acquistato, in pieno Centro Storico un immobile per trascorrere, quando possibile, i weekend nella nostra Città.

Una persona squisita ed affabile che non dimenticherò facilmente, con il quale ho avuto la possibilità e la fortuna di instaurare un rapporto di amicizia che andava al di là del lavoro e dei ruoli istituzionali. Un pensiero commosso va alla sua famiglia.

Chi era Francesco Sperandini

Laureato in Economia e Commercio alla Sapienza e diventato Dottore Commercialista, Sperandini è stato direttore generale delle reti di ACEA, poi amministratore delegato e Presidente di GSE la società controllata per intero dal ministero dell’Economia che gestisce i servizi energetici in Italia. Docente alla Scuola superiore della Pubblica amministrazione, il manager solo un anno fa era entrato a far parte del progetto ESDIGIS4U Srl, la società del Gruppo Casillo che investirà in iniziative di sviluppo sostenibile nell’ambito dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Foto del Corriere.it