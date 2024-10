Todi, Palazzo del Vignola: successo per le mostre “Ceccobelli Anni ‘80” ed “Intrecci Elettivi – Archeologie Contemporanee” - Tuttoggi.info

Successo di pubblico ed attenzione da esperti ed appassionati d’arte contemporanea per le mostre “Ceccobelli Anni ‘80” di Bruno Ceccobelli ed “Intrecci Elettivi – Archeologie Contemporanee”, di Antonio Bonfiglio, Celsauri, Marino Ficola, Rolf Jacobsen, conclusesi domenica 22 settembre 2024 a Todi, nel Palazzo del Vignola.

Inaugurate il 25 aprile scorso nelle scuderie, al piano terra ed al piano nobile della storica sede espositiva tuderte, per iniziativa dell’associazione culturale Todi per l’Arte, con il sostegno di Fondazione Perugia e Comune di Todi, le mostre hanno colto l’interesse di molti turisti, studenti, artisti, operatori di settore, collezionisti e appassionati d’arte.

“Come ogni anno – commenta Leonardo Baccarelli, presidente di Todi per l’Arte – abbiamo cercato di portare il nostro contributo per un incontro con l’arte contemporanea in una delle città più belle dell’Umbria. Bruno Ceccobelli ha proposto una personale straordinaria e generosa, con cinquanta opere dei “felici anni ottanta a Roma”, come li ha definiti egli stesso, riferendosi all’esperienza della Scuola di San Lorenzo. Antonio Bonfiglio, Celsauri, Marino Ficola, Rolf Jacobsen, artisti legati a Todi e all’Umbria come lo è Bruno Ceccobelli, hanno portato con i loro lavori la testimonianza di un’elaborazione attuale e continua, legata al desiderio del recupero di materiali scartati come forma di rispetto per l’ambiente e difesa della Natura. Il sostegno di Fondazione Perugia, Comune di Todi e privati, l’apprezzamento e l’incoraggiamento ricevuti da chi ha fatto visita a Palazzo Vignola ci incoraggiano a proseguire il viaggio nel mondo dell’arte.”