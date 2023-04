Todi, torna la ‘Fiera di primavera”

Oltre cinquanta operatori con prodotti di vario tipo immersi nel centro storico

Domenica 30 aprile, torna nella città di Todi la tradizionale Fiera di primavera. L’evento, organizzato da l’Arte e la Terra con il patrocinio del Comune di Todi, si svolgerà in via della Consolazione fino ai Giardini Oberdan, quindi all’ingresso del centro storico della città.

Cinquanta operatori commerciali in esposizione

Saranno presenti circa 50 operatori commerciali che esporranno dalle 8.00 alle 20.00 prodotti delle più svariate merceologie. In occasione della fiera tanti negozi aperti grazie alla sinergia tra commercio fisso locale e commercio ambulante, che garantirà ai visitatori un’importante e variegata offerta commerciale.

L’opportunità di vivere il centro storico di Todi

L’iniziativa si caratterizza come occasione per trascorrere una piacevole giornata all’insegna dello shopping, curiosando tra i banchi alla ricerca di acquisti particolari, ma anche opportunità di vivere e visitare il centro storico di Todi. Varie le merceologie proposte. Artigianato di qualità, hobbismo, esposizioni di piante e fiori, gastronomia locale, biancheria per la casa, abbigliamento, pelletteria, dolciumi artigianali, articoli per la casa e la persona.