Todi, contributi a sostegno di attività commerciali

Il Comune di Todi concede contributi a sostegno di attività commerciali operanti nel territorio comunale, come deciso con delibera di giunta dello scorso gennaio 2019,

I contributi sono erogabili a imprese, sia a persone fisiche che società, sotto qualsiasi forma giuridica, che esercitano, a decorrere dal 01/01/2019,

attività in locali commerciali con superficie complessiva fino a 500 mq,

chiusi da almeno 6 mesi dalla data di presentazione del titolo abilitativo per l’apertura o il subingresso per trasferimento in gestione o in proprietà o di rilascio dell’autorizzazione (se previsti dalla normativa vigente).

Il contributo viene riconosciuto, alle imprese commerciali risultanti in regola con l’iscrizione alla Registro Imprese e/o REA e agli Albi/Registri Camerali per la relativa attività, fino all’esaurimento delle risorse finanziarie stanziate in bilancio sulla base della data di presentazione della domanda.

Link al bando per richiedere il contributo.

