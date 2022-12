Todi, arrivano quasi 5 milioni di euro per le mura urbiche - Tuttoggi

Dal Commissario per la ricostruzione significativo stanziamento per un intervento di recupero che interesserà la cinta sotto Via Cesia e San Carlo

Assegnato al Comune di Todi un nuovo consistente finanziamento: si tratta di 4 milioni e 675 mila euro, importo ricompreso nell’ordinanza attuativa nr. 129 del 13 dicembre firmata dal Commissario straordinario alla ricostruzione con la quale è stato varato il nuovo programma delle opere pubbliche anche al di fuori del cratere sismico vero e proprio. L’intervento di Todi, il secondo per importo tra tutti i 62 finanziati in tutta la regione, è destinato al consolidamento e recupero delle mura urbiche, un fronte che vede peraltro già in corso un cantiere lungo Via della Fabbrica, dove i lavori sono in via di completamento e vedranno la riconsegna di un breve tratto restaurato entro la fine dell’anno.

“Ancora una volta l’impegno dell’Amministrazione e della struttura comunale – commenta il Sindaco Antonino Ruggiano – è stato premiato: ora siamo davvero in grado di dare compiutezza al sogno di restituire ai tuderti e ai turisti l’intera cinta muraria che ha rischiato di scomparire per sempre“.

Il Comune sarà il soggetto attuatore dell’opera pubblica e riceverà già nei prossimi mesi, per il tramite della Regione, una somma pari al 40% dell’importo al fine di avviare l’attività di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l’affidamento, la stipula del contratto e l’avvio dei lavori.