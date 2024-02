Tirreno Adriatico, presentata tappa Volterra-Gualdo Tadino | Scuole chiuse il 6 marzo - Tuttoggi.info

Il prossimo 6 marzo Gualdo Tadino sarà l'arrivo della 3^ tappa, per la 4^ volta in 6 anni la città ospita un grande evento ciclistico internazionale

Gualdo Tadino è in fermento per l’imminente arrivo, il prossimo mercoledì 6 marzo, della 3^ tappa della 59° edizione della Tirreno-Adriatico 2024.

Lo straordinario appuntamento sportivo internazionale, che porterà in città i migliori ciclisti del mondo è stato presentato ieri (8 febbraio) in Comune. Presenti, oltre al sindaco Massimiliano Presciutti e all’Assessore allo Sport Stefano Franceschini, anche il presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza e il presidente del Comitato Regionale Ciclismo Umbria Massimo Alunni.

“Siamo molto soddisfatti di ospitare questo prestigioso evento nella nostra città – ha esordito Presciutti – una grande occasione di promozione per Gualdo Tadino e tutta l’Umbria. Un traguardo importante frutto dell’autorevolezza che Gualdo si è guadagnata con gli ottimi rapporti costruiti col gruppo RCS, organizzatore di corse a tappe e grandi classiche a livello mondiale, iniziato nel 2018 con l’arrivo del Giro d’Italia. La tappa Volterra-Gualdo Tadino, sarà il 4° evento internazionale RCS che ospitiamo in città negli ultimi 6 anni. Oltre all’arrivo del 6 marzo saremo promotori anche di altri eventi collaterali per la speciale occasione, come un contest fotografico aperto a tutti in collaborazione con il Gruppo Fotografico Gualdese, che ringrazio, ed il concorso Vetrine Blu rivolto ai commercianti”.

Dal 4 al 10 marzo la Tirreno-Adriatico vivrà la sua 59^ edizione toccando diverse regioni dell’Italia centrale tra cui Toscana, Umbria, Abruzzo e Marche. La tappa Volterra-Gualdo Tadino si snoderà su un percorso di 220 km (tappa più lunga della competizione) con tante insidie durante il percorso e con il traguardo finale previsto nella zona dei Giardini Pubblici (come nell’edizione del 2021). Vista la rilevanza dell’evento mercoledì 6 marzo tutte le scuole di ogni ordine e grado della città rimarranno chiuse per permettere maggiore partecipazione all’iniziativa.

“Il Coni – ha detto il presidente Ignozza – è sempre vicino a Gualdo Tadino, perché questa città è tra le eccellenze umbre dello sport e la sua Amministrazione è molto sensibile al tema come dimostrano la recente inaugurazione del 1° Centro di Atletica Indoor dell’Umbria e il Centro dedicato alla Figest”. “Con questo grande evento internazionale – ha concluso il presidente del Comitato Regionale Ciclismo Umbria Alunni – accenderemo i riflettori sul nostro sport e sul movimento ciclistico umbro, che ha bisogno di incentivare i giovani a provare la nostra disciplina”.

Durante la conferenza stampa sono stati lanciati i due concorsi che faranno parte delle iniziative collaterali per la Tirreno-Adriatico a Gualdo Tadino. Il primo riguarda il contest fotografico #duemariunsolore. Il Comune, in collaborazione con il Gruppo Fotografico Gualdese, ha lanciato proprio ieri (8 febbraio) l’hashtag ufficiale, con un concorso aperto a tutti i cittadini (fino al 6 marzo 2024), che potranno postare su Instagram le loro foto rappresentative di Gualdo Tadino associate alla Tirreno-Adriatico (sono valide immagini inviate anche nel giorno dell’arrivo di tappa).

Il secondo concorso, invece, prende il nome di Vetrine Blu (colore della manifestazione). Il Comune invita infatti tutti gli esercizi commerciali della città a predisporre, fino al 7 marzo, delle vetrine a tema per rendere omaggio alla corsa dei due mari. Il concorso metterà in palio, per il negoziante che avrà allestito la vetrina a tema più bella, originale e significativa un premio speciale che sarà consegnato in Municipio.