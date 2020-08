Tirreno Adriatica e Giro Rosa a Terni, riunione in Prefettura - Tuttoggi

Tirreno Adriatica e Giro Rosa – Nella mattinata odierna, presso la sede della Prefettura, si è tenuta in modalità streaming una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza Pubblica volta ad analizzare i profili di sicurezza e di gestione e contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in vista delle gare ciclistiche 55° Tirreno Adriatica e 31° Giro Rosa, che interesseranno taluni territori della provincia nelle giornate del 10 e 14 settembre.

La call

Alla riunione sono intervenuti i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, i rappresentanti dei Comuni di Terni, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Narni e San Gemini, una rappresentanza della centrale operativa provinciale del 118 e delle società sportive RCS Sport e 4 ERRE S.S.D.A.R.L.

Misure di sicurezza anti Covid

Nel corso dell’incontro gli organizzatori delle competizioni sportive hanno illustrato il contenuto delle misure di sicurezza proposte al fine di garantire l’incolumità dei partecipanti e degli spettatori agli eventi sportivi; misure che saranno oggetto di dedicato approfondimento, alla presenza degli organizzatori e dei Comuni interessati dal transito delle gare, in sede di tavolo tecnico che è stato all’uopo convocato dalla Questura di Terni.

Linee guida della FCI

Gli organizzatori hanno altresì assicurato che, in occasione dello svolgimento degli eventi sportivi, saranno adottate tutte le misure finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19, in conformità con i Protocolli e Linee Guida all’uopo predisposti dalla Federazione Ciclistica Italiana.

Sindaci coinvolti

A tale ultimo riguardo, i Sindaci dei Comuni sono stati invitati a valutare l’opportunità di adottare puntuali ordinanze con le quali prevedere, per i giorni e gli orari di transito delle gare ciclistiche, l’obbligo per il pubblico e per tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione degli eventi di utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti dalla vigente normativa.