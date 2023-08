Tiro a Volo Perugia, in crescita numeri e risultati

La soddisfazione del presidente Moreno Cosimetti e dell'assessore comunale allo Sport Clara Pastorelli

“Il Tiro a Volo Perugia (TAV) continua ad ottenere risultati positivi, con importanti affermazioni – dice il presidente Moreno Cosimetti – nei vari campionati cui hanno partecipato gli atleti dell’Asd”. La realtà tiravolistica si conferma, peraltro, in costante espansione sia dal punto di vista qualitativo che numerico: tanti i nuovi iscritti nella società perugina per un legame con la città che si rafforza e consolida.

I risultati

I più importanti sono, senza dubbio, il secondo posto nel campionato regionale invernale di fossa universale 2023, il terzo posto assoluto nella gara di qualificazione regionale di società, ed il primo posto tra le società di 4^ categoria.

Nel mese di luglio, poi, la compagine perugina ha conquistato il primo posto a squadre nel campionato regionale fossa universale costituito da 6 prove.

Concluso anche il campionato sociale di fossa universale “Tav Perugia” con questi risultati: Qualifica Senior a Leonardo Brozzetti, Terza Categoria a Walter Lustri, Seconda Categoria a Lucio Boto, Qualifica Master a Giuliano Fabbri.

Ora si guarda ai prossimi impegni visto che la stagione è ancora in piena attività. In particolare rappresentative della Tav Perugia parteciperanno alla Coppa dei Campioni il 3 settembre a Lonato sul Garda (Lombardia), al campionato italiano di società il 1 ottobre a Pecetto di Valenza (Piemonte) ed al campionato italiano di società e Coppa dei Campioni il 24 settembre nelle Marche.

Per quanto riguarda la disciplina della Fossa Olimpica il campionato sociale è terminato il 30 luglio con la 4° edizione del Trofeo Città di Perugia OPEN patrocinato dal Comune di Perugia: ad aggiudicarsi il torneo è stato l’esponente dell’Asd Tav Perugia Leonardo Brozzetti.

Successivamente si è svolta anche la consueta finale sociale Tav Perugia per il titolo di atleta dell’anno 2023 con la vittoria di Andrea Mencarelli.

Nel corso della cerimonia finale lo CSEN ha premiato Fabrizio Apostolico con un riconoscimento, messo in palio sulla distanza di due gare (Memorial Ferruccio Ferracani e Memorial Migliarini Romano).

La soddisfazione dell’assessore Pastorelli

“L’Asd Tiro a Volo Perugia – commenta l’assessore allo sport Clara Pastorelli – si conferma una importante eccellenza sportiva del nostro territorio. Grazie alla passione dei suoi iscritti ed all’impegno giornaliero dei dirigenti e dei tecnici che lavorano dietro le quinte, consente a tante generazioni, ai giovani come ai veterani, di cimentarsi in una disciplina affascinante che sta crescendo in maniera esponenziale. Si tratta di uno sport, peraltro, che incarna alcuni valori fondamentali nelle competizioni come nella vita di tutti, ossia concentrazione, precisione, e pazienza. Come Amministrazione comunale esprimiamo soddisfazione per i risultati virtuosi ottenuti dall’Asd Tav e dai suoi portacolori, rivolgendo a tutto lo staff l’augurio di proseguire su questa strada ottenendo vittorie sempre più prestigiose”.