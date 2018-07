Tiro a volo, a Todi la settima edizione della Green Cup

In Umbria, a Todi per la precisione presso il Tav Umbriaverde, è in corso in questo fine settimana la Green Cup 2018. In gara inizialmente con la specialità dello Skeet.

Anno dopo anno la competizione internazionale Green Cup, organizzata nel nome di sua Eccellenza Sheika Fatima Bint Mubarak per celebrare la vicinanza tra gli Emirati Arabi Uniti e la Federazione Italiana Tiro a Volo si fa sempre più affascinante. Anche quest’anno, per la setitma volta consecutiva l’evento vedrà al centro dell’interesse tiravolistico nazionale ed internazionale le pedane del Tav Umbriaverde di Massa Martana.

Più di 380 saranno i tiratori provenienti da ben 34 Nazioni che calcheranno le pedane umbre per le specialità di Fossa Olimpica, Skeet, Double Trap e Mixed Team da oggi, 19 Luglio, fino a domenica 29 Luglio. Tra i tanti tiratori iscritti risaltano nello Skeet i nomi azzurri di Diana Bacosi, oro a Rio 2016 nello Skeet Femminile, di Chiara Cainero, oro a Pechino 2008 e argento a Rio 2016 nella stessa specialità, e della giovane Chiara Di Marziantonio, reduce da un ottimo quarto posto a Tucson oltre a quello di Gabriele Rossetti, oro a Rio 2016 nello Skeet Maschile, e del cileno George Atalah, del kuwaitiano Alrashidi Abdullah, e delle ladies: Olga Panarina, Danka Bartekova ed Albina Shakirova.

Gli skettisti si ritroveranno oggi e domani in pedana per gli allenamenti, mentre da sabato inaugureranno la competizione con i primi 75 piattelli di qualifica, seguiti domenica dagli altri 50 più la finale, dalle ore 17.00; lunedì è in programma invece la gara del Mixed Team. Insomma un evento che si preannuncia già dall’inizio molto caldo e che giorno dopo giorno entrerà maggiormente nel vivo con le gare sia individuali che Mixed Team del Double Trap, concentrate nell’unica giornata di martedì 24 Luglio e dopo due giorni di pausa, (dedicati agli allenamenti ufficiali della Fossa Olimpica) con quelle del Trap, che si svolgeranno a chiosa dell’intera kermesse, dal 27 al 29 Luglio. Sono previste per lunedi 30 Luglio le partenze di tutti gli atleti partecipanti.

