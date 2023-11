Tiro a Segno Spoleto, arriva il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa | Dal 7 novembre Raduno Tecnico - Tuttoggi.info

2° Raduno Tecnico-Sportivo seguito dalla 2^ gara del Campionato d'Inverno, con la partecipazione dei più importanti atleti del GSPD

Bel colpo del Tiro a Segno Nazionale Spoleto, guidato dal Presidente Antonio Pismataro, che riesce ad organizzare presso il proprio poligono di tiro un importante evento tecnico-sportivo con la partecipazione del prestigioso Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa (GSPD).

Il GSPD dal 7 sino all’11 novembre prossimi terrà nella città del Festival il proprio 2° Raduno Tecnico-Sportivo seguito dalla 2^ gara del Campionato d’Inverno, con la partecipazione di alcuni dei più importanti atleti del Gruppo.

In una nota, il TSN Spoleto rende nota la propria soddisfazione nel poter ospitare gli atleti della Difesa, nel poligono spoletino dotato per le necessità di allenamento e gara, di bersagli elettronici.

Insieme al Tecnico Federale, Giuseppe Ugherani saranno presenti gli atleti del Gruppo, Roberto Cuomo, Pasquale Barriera, Massimo Sapio, Luca Barisonzi, Raffaele Di Luca oltre ai Tecnici Federali in assistenza, Giuseppe Campanile ed Eliana Nardelli.

Il TSN di Spoleto è un poligono di tiro ufficialmente riconosciuto dalla federazione UITS, situato a due passi dal centro storico della città ed è dotato di 3 importanti strutture: una Palestra per il tiro ad Aria Compressa con 18 linee di tiro, un Poligono a 25 metri per l’utilizzo di armi di grosso calibro con 6 linee di tiro ed infine un Poligono da 50 metri per l’utilizzo di pistole e carabine con 10 linee di tiro.

Foto repertorio TO