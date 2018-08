Tir distrutto dalle fiamme a Castel Viscardo

Un tir che trasportava mangimi è andato distrutto in seguito a un incendio che ha interessato il mezzo pesante mentre transitava in zona Castel Viscardo, nei pressi di Orvieto. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro che ha innescato le fiamme sull’autotreno che, in pochi minuti, è andato completamente distrutto.

Sul posto si sono subito portati i Vigili del Fuoco di Orvieto che, dopo aver estinto l’incendio e sedato le fiamme, hanno provveduto alla bonifica dell’area.

