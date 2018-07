Tir carico di frutta si ribalta lungo la Terni-Orte | Conducente in ospedale e corsia sud chiusa

Nella mattina di oggi, intorno alle 6.00, un tir carico di frutta si è ribaltato lungo la Terni-Orte, all’altezza dello svincolo di Nera Montoro. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo del tir, ribaltandosi.

A dare l’allarme sono stati gli automobilisti che transitavano lungo una delle direttrici più trafficate del ternano e, subito, sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco e un equipaggio del 118. L’autista è rimasto ferito in seguito allo schianto ed è stato trasferito dai sanitari al Pronto Soccorso di Terni, dove è stato affidato alle cure dei medici.

I Vigili del fuoco hanno invece provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata e bonificare l’area, mentre la Polizia, oltre ai rilievi del caso, si è occupata di gestire il traffico congestionato, visto che la corsia sud, tra gli svincoli Nera Montoro e San Liberato, è stata temporaneamente chiusa.

