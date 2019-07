Tiferno 1919, presentati progetto tecnico ‘Academy’ e Settore giovanile

share

Battesimo avvenuto. Questa mattina (venerdì 19 luglio), nella sala consiliare del Comune di Città di Castello, ha preso ufficialmente il via il doppio treno giovanile che ha in mente la società Tiferno 1919, guidata dall’avvocato Roberto Bianchi: ovvero l’Academy e il Settore giovanile, “da una parte la fascia agonistica, dall’altra la non agonistica e in tutti i casi ci saranno allenatori e istruttori di primissimo livello, coordinati dal nostro nuovo responsabile tecnico Maurizio Falcinelli“.

Il presidente Bianchi, con la solita franchezza ed il consueto entusiasmo, ha ribadito di voler arrivare in Lega Pro, ma di volerlo fare con un progetto che punti a costruire il più possibile i giocatori in casa: “Ho corteggiato a lungo Falcinelli, perchè ha qualità tecniche e umane davvero straordinarie. Finalmente sono riuscito a portarlo con noi, ora confido che anche qui ottenga i grandissimi risultati che ha conseguito a Sansepolcro. Falcinelli è con noi per costruire una grande Academy ed un grande settore giovanile. Ringrazio i personaggi chiave di questa unione, ovvero Silvano Petturiti del Cerbara e Massimiliano Magi della MDL: nel complesso ci occuperemo e faremo divertire qualcosa come 600 ragazzi che lavoreranno con le metodologie dell’Empoli Calcio grazie al Cerbara, legato al club toscano“.

“E’ una strada difficile ma stimolante quella intrapresa – ha detto lo stesso Falcinelli -; quando arrivai al Sansepolcro nel 1999 in prima squadra c’erano 8 ragazzi, allora 17enni, e ben 4 hanno fatto una grande carriera. Il nostro obiettivo è un po’ quello: costruire ragazzi per la prima squadra, adottando le giuste strategie per arrivare a certi livelli. Il mio ruolo sarà quello di fare l’allenatore degli allenatori, giorno dopo giorno faremo le opportune ed eventuali correzioni. Con Cerbara e MDL rapporto fondamentale perché con i giovani ci sanno fare e la loro esperienza sarà assolutamente preziosa“.

“Questo è un progetto stupendo ed emozionante a livello sentimentale – ha dichiarato il dg Michele Bianchi -Sarà fondamentale il rapporto con le scuole, prossimamente lo faremo anche con Avis, perchè il mondo dello sport deve dare anche messaggi importanti e regalare una speranza a chi soffre è una cosa bellissima. ‘Insieme si può’ è da sempre il nostro motto e siamo convinti che questo progetto ci riserverà grandi soddisfazioni. Un gruppo di società che sono insieme, pronte a collaborare nell’interesse dalla città, dei ragazzi e delle famiglie“.

“Città di Castello questo progetto lo voleva da tempo – ha sottolineato Massimo Massetti, assessore allo Sport – Ringrazio i protagonisti per questo bellissimo progetto di grande condivisione, lanciato peraltro da due bandiere del nostro calcio cittadino come Sandro Tosti e Massimo Bistarelli. Bianchi vuole la Lega Pro? Magari anche più, perchè no? Però primeggiare già in ambito regionale è motivo di vanto per tutti noi. In bocca al lupo per il progetto, l’amministrazione sarà sempre a disposizione!“

Sono già in programma stage preagonistici nel mese di agosto presso la Polisportiva Cerbara con allenatori formati ad Empoli; da ricordare, infine, la già vigente collaborazione con il Cerbara Calcio a 5 e con la Cts Grafica calcio a 5 che parteciperà quest’anno al campionato di serie B.

Ecco lo STAFF della Tiferno Academy:

Responsabile dell’area tecnica nonché responsabile tecnico della fascia agonistica: Maurizio Falcinelli

Responsabile metodologico generale: Fabio Brachelente

Responsabile della fascia Agonistica MDL: Gabrio Bracchini

Responsabile della Scuola Calcio MDL: Roberto Petricci

Responsabile della fascia Agonistica Cerbara: Silvano Petturiti

Responsabile della Scuola Calcio Cerbara: Giovanni Traversini

Responsabile Agonistica Tiferno 1919: Sandro Tosti

Responsabile Scuola Calcio Tiferno 1919: Gigi Torcolacci

Allenatori:

Juniores Tiferno 1919: Massimo Bistarelli

Allievi Tiferno 1919: Luca Baldolini

Giovanissimi Tiferno 1919: Marco Marinelli

Juniores Cerbara: Stefano Puletti

Allievi Cerbara: Luciano Gatticchi

Giovanissimi Cerbara: Giordano Capecci

Allievi MDL: Andrea Milanesi

Giovanissimi MDL: Enrico Braccalenti ed Enzo Chiasserini

share

Stampa