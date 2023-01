Vigili del fuoco in azione sabato pomeriggio nel centro di Perugia. L'intervento è scattato intorno alle 16,30 in via Bonaccia.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di via Cavour ma anche una squadra in supporto dalla sede centrale. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.