Tetto di un'abitazione in fiamme, paura a Palazzetto - Tuttoggi.info

Momenti di apprensione nella serata di ieri (22 aprile), per un incendio che ha interessato un’abitazione situata in località Palazzetto (Gualdo Tadino).

Intorno alle ore 20.45, l’allarme è scattato per il rogo di un tetto ventilato, tipologia di copertura che, per caratteristiche costruttive, richiede interventi rapidi e mirati per evitare che le fiamme si propaghino nell’intercapedine.

Data l’entità dell’incendio, la centrale operativa ha inviato sul posto un ingente schieramento di mezzi e uomini. Sono intervenute prontamente le squadre dei vigili del fuoco di Gaifana, Gubbio e Foligno. Per domare le fiamme e mettere in sicurezza la struttura sono stati impiegati e 3 autopompe serbatoio (APS), un’autobotte pompa (ABP) e un’autoscala (AS), fondamentale per operare dall’alto sulla copertura.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per ore, fino alla completa estinzione del rogo e alla successiva bonifica dell’area interessata. Fortunatamente, nonostante i danni materiali alla struttura, non si registrano feriti o persone coinvolte dalle esalazioni. Ancora da accertare le cause che hanno originato le fiamme, che saranno oggetto di verifiche tecniche anche oggi.