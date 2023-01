Testamento biologico, a Spoleto uno sportello di consulenza: convegno il 30 gennaio - Tuttoggi

Il testamento biologico (DAT) è uno strumento a disposizione di tutte le persone maggiorenni capaci di

intendere e di volere che permette di disporre in anticipo rispetto ad una possibile futura incapacità di farlo (demenza, incidente stradale, etc..) ciò che si vuole per sé in ambito di cure sanitarie. La legge prevede questo diritto per tutte le persone e impegna i Comuni e i servizi sanitari a raccogliere tali documenti e renderli utilizzabili al momento necessario. Per questi motivi il progetto di Aglaia è volutamente condiviso con la Usl Umbria 2 e con il Comune di Spoleto.

Tutta la cittadinanza è invitata all’evento nel quale sarà possibile comprendere le opportunità che questo

strumento offre, anche attraverso alcune testimonianze dirette, le motivazioni per cui oggi in Italia sta

crescendo il numero di testamenti biologici depositati e il significato di uno sportello di consulenza esperta per l’intera comunità.

Verranno inoltre forniti i dettagli organizzativi per accedere ai servizi dello Sportello.

Interverranno: Anna Rita Cosso per Cittadinanza Attiva, Luigina Renzi e Andrea Sisti per il Comune di Spoleto, Marta De Angelis per Usl Umbria 2, Lavinia Fracassa e Elio Giannetti per Aglaia, Stefania Stefanelli

per Università degli Studi di Perugia. Modera l’evento: Antonella Manni