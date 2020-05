Test sierologico Covid-19, CMS riapre e aggiunge servizi - Tuttoggi

Dal 04 maggio il centro ha ripreso l’attività giornaliera, ma con orari variabili di giorno in giorno vista la modesta domanda degli utenti e la assoluta necessità di sanificare quotidianamente tutti i locali utilizzati.

Inoltre ricordiamo che, oltre tutti i servizi offerti, siamo in grado di offrire il nuovo test sierologico per il dosaggio degli anticorpi IgM e IgG contro il Coronavius COVID-19 sia per le aziende che per i privati.

Il prelievo ematico potrà essere effettuato su prenotazione tutte le mattine dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00.

Per informazioni e prenotazioni 0743.223927 – info@cmsspoleto.it