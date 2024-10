Tesei, pranzo all’asilo con Valditara e presentazione liste Udc e civica col suo nome

Giornata densa di appuntamenti per Donatella Tesei, tra quelli istituzionali e quelli per la campagna elettorale che la vede impegnata per la rielezione.

L’incontro con Valditara

La governatrice ha accolto il ministero per l’Istruzione Giuseppe Valditara (che in precedenza era stato al Volta), intrattenendosi con lui a pranzo con i piccoli alunni della scuola Santa Croce. In occasione dell’incontro il ministro ha annunciato di aver inserito all’interno di Agenda Nord quasi 8 milioni di euro per l’Umbria per la lotta alla dispersione scolastica, in base all’esperienza di successo realizzata al riguardo nelle regioni del Mezzogiorno.

La presentazione lista Udc con Cesa

In mattinata Tesei aveva partecipato alla Sala della Vaccara a Perugia alla presentazione della lista Udc, insieme all’on. Lorenzo Cesa e al coordinatore regionale Ermanno Ventura, che ha ringraziato per il grande lavoro fatto a livello territoriale, spiegando come non fosse “scontato” riuscire a presentare una lista con il simbolo dello scudo crociato.

“La strada che ho percorso in questi anni ha tenuto conto dei valori comuni che ho voluto tradurre in azioni politiche” ha detto Tesei. Ricordando in particolare la legge sulla famiglia “che mette al centro i bambini partendo dal presupposto che la famiglia è fondamentale per lo sviluppo della nostra società, caratterizzata dal problema della denatalità e dell’invecchiamento della popolazione. Dobbiamo dare risposte concrete per risolvere queste criticità e la legge è un aiuto alle famiglie a sostegno del percorso di vita dei figli nella vita quotidiana”.

Anche la conferenza stampa Udc è stata occasione per ribadire l’importanza delle azioni messe in campo dal governo Tesei in questi cinque anni a supporto delle imprese e dell’economia “per rendere il tessuto imprenditoriale umbro più moderno e competitivo e per dare opportunità di lavoro qualificato ai giovani della regione e essere attrattivi per chi proviene da fuori, a sostegno del turismo e delle infrastrutture per togliere la regione dall’isolamento in cui era stata relegata dai governi regionali del passato”.

È stato ribadito anche “il lavoro fatto sulla sanità, che deve necessariamente e prioritariamente proseguire e la necessità di mettere a terra risorse importanti che la regione è stata in grado di intercettare per oltre 6 miliardi”.

La lista Tesei Presidente

Scelto invece l’Hotel Brufani per presentare la lista Tesei Presidente, l’unica lista civica della coalizione di centrodestra, “che guarda a un elettorato trasversale, pragmatico, consapevole dei risultati ottenuti in questi cinque anni, che intende, quindi, consolidare il buon governo Tesei a garanzia del futuro della regione”.

“Ho fortemente voluto che in questa lista fossero rappresentati i diversi territori e diverse professionalità. Ringrazio i candidati che hanno aderito con uno spirito pragmatico – ha detto Donatella Tesei -. Sono uomini e donne del mondo civico a cui mi lega questo spirito del fare nell’interesse generale, con la consapevolezza che tanto abbiamo fatto ma c’è ancora tanto da fare. L’Umbria – ha proseguito la candidata presidente – si è rimessa in moto e non possiamo fermare questo percorso, dobbiamo andare avanti con forza e determinazione, raccontando quello che è stato fatto e anche smentendo con i risultati ottenuti narrazioni inappropriate e non veritiere. Il futuro della nostra regione è nelle nostre mani e non possiamo tornare indietro. Noi dobbiamo dare continuità a questo sviluppo per le nostre famiglie, le nostre imprese, per i nostri giovani. Già abbiamo messo in campo misure importanti come la legge per la semplificazione, quella per la famiglia, lo sviluppo del turismo, il convinto sostegno alle imprese: solo se il sistema regge e si sviluppa potremo dare un futuro ai nostri giovani creando le condizioni di opportunità per loro e attrarre giovani da fuori regione”.

Sulla sanità Tesei ha aggiunto: “La sanità territoriale non c’era e la stiamo costruendo con un percorso già avviato da portare avanti con decisione. Basta guardare a quello che è stato fatto fino al 2019 per smentire narrazioni diverse”.

I candidati della Lista Tesei per le regionali sono, in ordine alfabetico: Enzo Angeli, foliognate, manager nel settore automotive, con oltre 20 anni di esperienza a livello internazionale; Sabrina Annibali vice Sindaco del Comune di Gualdo Cattaneo, dove vive, e amministratore delegato dell’azienda di famiglia; Nilo Arcudi, funzionario di banca, già presidente del Consiglio comunale di Perugia nell’ultima consiliatura Romizi; Chiara Brustenghi, perugina, organizzatrice di eventi nel settore dello Sport e Outdoor; Chiara Calzoni medico perugino, consigliere comunale a Perugia e vice segretario di FIMMG Perugia; Alessandro Camilli di Terni, impiegato nel mondo della formazione e attivo nel volontariato, arbitro di calcio e nuoto; Cecilia Cari commerciante e consigliere comunale di Narni; Catia Degli Esposti, bastiola, si occupa di commercio già assessore al comune di Bastia Umbra e consigliere in Provincia di Perugia; Stefano Delicati, consulente finanziario e appassionato di sport; Matteo Franceschini, tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, e rappresentante sindacale; Roberta Giorni, professionista di Città di Castello, con esperienza pluriennale in ambito assicurativo e giuridico; Debora Masci, ternana, impiegata presso l’ARPAL Umbria, attiva nella protezione animali; Federica Monarchi, conduttrice televisiva eugubina, attiva nel mondo dello sport e dell’associazionismo; Emanuela Mori dipendente della Provincia di Perugia e già consigliere comunale di Perugia; Enrico Presilla, folignate, ispettore del lavoro e giornalista, già candidato a Sindaco di Foligno; Stefano Puliti, medico, Coordinatore dell’Ospedale di Comunità di Amelia, già Sindaco di Montecastrilli, e consigliere Provinciale di Terni; Gigliola Rossi, avvocato, vive e opera nella Media Valle del Tevere, dove è anche attiva nel mondo del volontariato; Paola Trinoli, spoletina, si occupa di sanità a Foligno e Spoleto; Gianluca Tuteri, pediatra ed ex vice Sindaco del Comune di Perugia; Saimir Zmali, cittadino italiano dal 2023 di origine albanese, Coordinatore del Popolo della Famiglia Umbria.