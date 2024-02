Terremoto, attivate dal Comune tre aree di accoglienza

Posti letto allestiti ad Eggi, al PalaRota e nella palestra dell'Alberghiero, che ospiterà convittori e personale

Il Comune di Spoleto ha attivato tre aree di accoglienza per la popolazione che dovesse ritrovarsi fuori dalla propria abitazione a seguito delle scosse di terremoto o che comunque si sentisse in pericolo. Sono in fase di allestimento 20 posti letto nell’area attrezzata di Eggi, 40 all’interno del Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota” e altrettanti nella palestra dell’Istituto Alberghiero, dove verranno ospitati gli studenti del convitto della scuola e il personale.

Nel caso in cui la situazione dovesse manifestarsi maggiormente critica, fanno sapere dal Comune, l’area della Protezione Civile a Santo Chiodo, in via dei Tessili, verrà attrezzata con le tende.

La scelta è stata fatta al termine della riunione del Centro Operativo Comunale (COC), nella sede della Protezione Civile di Santo Chiodo, dopo le scosse della tarda mattinata e del primo pomeriggio.

Domenica 11 febbraio verranno invece effettuati i sopralluoghi speditivi per verificare lo stato degli edifici scolastici e di quelli pubblici.