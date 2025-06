Terni Volley Academy, grande pallavolo e fucina di futuri campioni - Tuttoggi.info

Grande fermento e aspettative per il nuovo progetto sportivo che conta di portare la pallavolo che conta a Terni. Nella serata di oggi, 26 giugno, è stata infatti presentata la Terni Volley Academy nella sala stampa del Pala Terni, la nuova realtà fortemente voluta dal gruppo Unicusano (main sponsor) che militerà nella serie A3 e giocherà le partite in casa al Pala Terni. Ramona Morelli, direttrice generale, ha subito messo le cose in chiaro: “Questa è anche una risposta a tutto quello che abbiamo letto sul fatto che le società non possono giocare al Pala Terni. Uno speciale ringraziamento al lungimirante presidente Giampiero Santini che ha fortemente creduto nel progetto e a Francesco Biribanti, olimpionico e campione di volley che ha cambiato vita per seguire questo sogno. Dietro al progetto c’è un consorzio che abbraccerà l’Alto-Lazio e tutta l’Umbria, un lavoro straordinario dal valore sportivo e sociale”.

“Portiamo una realtà importante a giocare nel Pala Terni e che sarà un traino per altre società sportive a fare meglio e crescere per un settore che negli anni era rimasto un po’ fermo” – così l’assessore allo Sport, Marco Schenardi ha salutato la Terni Volley Academy.

Terni Volley Academy, un progetto da “sogno”

Fabio Moscatelli, vicepresidente del Coni Umbria: “A Terni c’è stata una pallavolo importante tra gli anni ’70 e gli anni ’80 e adesso ritorna grazie al presidente e a Biribanti. Il progetto coinvolge tutta la regione che va oltre il semplice evento sportivo e fa da stimolo non solo alla pallavolo, ma a tutto il movimento sportivo del territorio. Non poteva esserci posto migliore per poter ospitare a quello che è uno dei più importanti campionati del nostro territorio”. Alessandra Favoriti ha portato i saluti della Fipav e del presidente Agostino Benedetti: “Da sempre sogno una maglia rossoverde nella pallavolo. Il presidente ha superato le barriere che dividevano tante piccole società per costruire un grande club”.

Il presidente Santini “Sport e sociale”

Il presidente Giampiero Santini è stato chiaro e ha le idee chiare: “Ringrazio le istituzioni che sono state determinanti nella realizzazione del progetto, perché lo sport non è solo agonismo, ma coinvolge anche aspetti del sociale. Dobbiamo coinvolgere la società civile per un progetto che deve vivere nel tempo in una città che può raggiungere un bacino di oltre 200mila abitanti e dove non può mancare il grande sport. Dopo 45 anno torna la grande Volley a Terni. Centro Italia Volley è il consorzio che intendiamo promuovere e tra 5 anni vedremo quello che è successo: sono convinto che sforneremo campioni di pallavolo locali. Abbiamo convinto tutti con il nostro progetto e questa è la più grande soddisfazione: provando a proporre mi sono reso conto che il territorio risponde. Questo è un fattore fondamentale e qui ci sono tutte le potenzialità per fare”.

Biribanti e la commozione di tornare a Terni

“Per me è un’immensa emozione perché prima ancora di portare a Terni la pallavolo in serie A oggi vedo gli sguardi di chi mi ha cresciuto: ritrovarli oggi è la mia vittoria. Grazie a tutti voi – Un emozionato Biribanti saluta ‘casa sua’ e tutte le persone che a 14 anni avevano fiutato il suo talento e lo avevano portato a Treviso, dove è diventato il campione che tutti conoscono. Poi il cuore di Biri: “Io sono qua solo grazie a mia moglie. Con 3 bambini da Trieste siamo venuti a Terni e lei mi ha detto ‘io ci sono e sono con voi. Segui il tuo sogno e facciamolo’. Questo rende lo spessore della donna che ho accanto. Ma adesso la grande scommessa – passando poi al tema sportivo – abbiamo allestito una squadre operaia, con tutti ragazzi italiani, dai 18 ai 26 anni e 3 bandiere ternane: Tommaso Troiani, Francesco Trappetti e Lorenzo Bontempo”.