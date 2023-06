Terni, violenta rissa vicino alla stazione | Cittadini "Abbiamo paura" - Tuttoggi.info

Rissa vicino alla stazione, gruppo di stranieri si affronta con colpi proibiti. L'arrivo della Polizia scongiura il peggio

Ennesima rissa nei pressi della stazione ferroviaria di Terni tra gruppi di cittadini stranieri. Il fatto si è verificato nella sera di ieri, 4 giugno, tra via Mascio e via Marco Claudio. Improvvisamente, in strada, è scoppiato il caos e i residenti hanno subito allertato le forze dell’ordine. Due gruppi di cittadini di stranieri, compresa una donna particolarmente esagitata, hanno iniziato a picchiarsi in modo definito “violento e selvaggio” da chi ha assistito alla scena, con urla e colpi proibiti che hanno interessato anche alcune vetture in sosta.

Rissa, arriva la Polizia

Fortunatamente, il tempestivo arrivo della Polizia di Stato, ha scongiurato il peggio: quando gli agenti sono arrivati sul posto il gruppo si è diviso e tutti si sono dati alla fuga. Sono in corso le indagini per cercare i capire quanti e quali siano i soggetti coinvolti nella rissa.

Violenza, spaccio e prostituzione, i residenti hanno paura

“Purtroppo questi episodi di violenza non sono nuovi in questa zona – racconta un residente a TO – viviamo con il terrore di uscire la sera e abbiamo paura di rientrare nelle nostre abitazioni. Qui c’è un continuo spaccio, giri di prostituzione e le risse si accendono facilmente. Non ci sentiamo sicuri e ringraziamo le forze dell’ordine che sono subito intervenute”.