Terni, Vigili del Fuoco portano doni e sorrisi in Pediatria - Tuttoggi

Ieri pomeriggio, a poche ore dal Natale, gli Allievi Vigili del Fuoco, che stanno svolgendo l’87° corso di formazione professionale nel Polo didattico del Comando VV.F. di Terni, hanno fatto visita portando doni ai bambini, ospiti del reparto di pediatria dell’ospedale di Terni. Il Comando di Terni, nelle persone del Comandante, del Direttore del corso e del Direttore Regionale VV.F. dell’Umbria hanno immediatamente approvato e appoggiato l’iniziativa, che sottolinea ancora una volta la vicinanza dei Vigili del Fuoco alle persone in difficoltà, in questo caso, a coloro che sono i più indifesi e sfortunati, i bambini. Un ringraziamento particolare va alla direzione sanitaria dell’ospedale Santa Maria ed al personale del reparto pediatrico che ha accolto il folto gruppo di Babbi Natale con elmo e cinturone. L’aver regalato un momento di gioia ai bambini ed ai loro genitori ed aver ricevuto in cambio sorrisi, è stato il dono più bello che questi ragazzi, promettenti nuove leve del Corpo Nazionale potessero ricevere per il loro Natale.