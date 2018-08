Terni, V edizione della RunWalk by night | Appuntamento il 31 agosto

L’Amatori Podistica Terni organizza, venerdi 31 agosto 2018 con partenza alle ore 21.00, la quinta edizione del “RUN AND WALK BY NIGHT”, una manifestazione podistica ludico-motoria a carattere interregionale a scopo benefico.

La manifestazione e’ patrocinata dal Comune di Terni e l’intero ricavato andrà a favore di associazioni che operano attivamente tutto l’anno per la comunità ternana.

La manifestazione è nata nel 2014 e con gli anni lo scopo è stato quello di creare un evento importante aperto a tutti: podisti e semplici camminatori per far scoprire i benefici psico-fisici del movimento anche ai sedentari, valorizzando la cultura dello sport praticato in modo sano e corretto.

“Questa è la V edizione del charity summer party, che ha visto partecipare lo scorso anno ben 1987 iscritti – spiega il Presidente dell’Amatori Podistica Fabio Laoreti – ma anche nelle precedenti edizioni si e’ sempre superato quota 1000. La manifestazione è una corsa/camminata non competitiva di circa km. 6,5 in un percorso cittadino segnalato, illuminato e presidiato nei suoi incroci. Giovani, meno giovani , bambini, passeggini, cani , tutti sono invitati a prendere parte a questa manifestazione che finirà all’interno del Camposcuola Casagrande con una grande cocomerata e sarà allietata con l’animazione del gruppo RJM STAFF. La manifestazione e’ Ludico-motoria (Non Competitiva) e si raccomanda a tutti di rispettare il codice della strada”.

L’appuntamento quindi è alle ore 20.00 del 31 Agosto al campo scuola, mentre la partenza avverrà alle ore 21, lungo il percorso saranno presenti i volontari dell’Amatori Podistica, la Polizia municipale e il soccorso medico con autombulanza.

La somma ricavata sarà destinata alle seguenti associazioni di volontariato e solidarietà che operano nel territorio:

-Ass. I Pagliacci: ha come scopo primario quello di portare un sorriso ai Bambini ricoverati nella Clinica Pediatrica, nel reparto di Otorino e presso i servizi cardiologici dell’Azienda Ospedaliera di Terni;

-AUCC Ass. Umbra per la lotta contro il cancro: sono medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti e tanti tanti volontari capaci di assistere con amore e professionalità le persone colpite da patologia oncologica e le loro famiglie. Prerogativa dei servizi socio-sanitari è la gratuità;

-Aladino ass.onlus: per la tutela dei diritti delle persone con disabilita’;

-Ass. Monica De Carlo: vogliono proseguire l’opera d’amore, fratellanza e solidarietà espressa da Monica nei confronti della sua città e, più in generale, di quanti nel mondo sono vittime di ingiustizie o sofferenze;

-Misericordia Terni: è un’associazione di volontariato di pubblica assistenza;

-Croce Rossa comitato di Terni: sempre impegnata con le sue opere umanitarie e di pubblica assistenza.

-M.A.S.C.I. (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) .

Il costo della partecipazione è di Euro 5,00 a persona ed i biglietti potranno essere acquistati presso la Amatori Podistica Ternana (Via Cesare Battisti, 131), negozio Intersport (strada di maratta), e presso le sedi delle associazioni di volontariato, oppure direttamente il giorno della manifestazione presentandosi con congruo anticipo.

