Terni, uomo travolto da auto ferito gravemente - Tuttoggi

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un grave incidente in via Curio Dentato, all’altezza della chiesa di Sant’Antonio. Secondo quanto è stato possibile apprendere, un’auto in corsa non avrebbe visto un uomo di 72 anni che stava ttraversando la strada in uno dei punti più trafficati della città.

L’impatto è stato molto violento e l’uomo è stato scaraventato a qualche metro di distanza rispetto al luogo dello schianto, finendo rovinosamente sull’asfalto. Da subito le sue condizioni sono sembrate molto gravi, anche per via della copiosa fuoriuscita di sangue. Sul posto si sono subito portati i soccorsi e il personale medico del 118 ha provveduto a trasferire l’uomo al Pronto Soccorso in codice rosso. Per i rilievi del sinistro sono invece intervenuti gli agenti della Polizia Locale.