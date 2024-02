Terni, una settimana per donare i farmaci a chi non può curarsi - Tuttoggi.info

TERNI – Sedici farmacie della provincia di Terni partecipano alla Giornata di raccolta del farmaco promossa a livello nazionale dal Banco farmaceutico.

Da domani, martedì 6 febbraio a lunedì 12 febbraio, sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per le persone che sono in difficoltà.

I farmaci raccolti saranno consegnati a realtà benefiche che si prendono cura delle persone in condizione di povertà sanitaria.

In provincia di Terni, durante l’edizione 2023, sono state raccolte 1725 confezioni di medicinali donate a nove realtà del territorio che si prendono cura di 800 persone che altrimenti sarebbero costrette a scegliere se mangiare o curarsi.

“Preparando la giornata di raccolta del farmaco abbiamo intuito che donare tempo e risorse per gli altri è un gesto misterioso che ci spinge ad esserci per chi ha bisogno – dice Alessandro Sgrigna, delegato del Banco Farmaceutico per la provincia di Terni. Ogni nostro singolo gesto rimanda più in là, una costante tensione che si chiama desiderio di felicità”.

Nella provincia di Terni la Raccolta si svolgerà in 16 farmacie: Aita, Betti, Cipolla, Comunale 6, Comunale Ospedale 1, Comunale Ospedale 2, Mariani, Lana e Rotondi a Terni; Bettelli ad Avigliano; Bettelli a Casteltodino; Bonanni ad Amelia; Brutti ad Acquasparta; Cascelli a Ferentillo; Frisoni ad Orvieto Scalo; Sant’Andrea ad Orvieto.