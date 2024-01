Terni, ubriaco crea caos in locale | Insulti e botte a poliziotti che usano il taser - Tuttoggi.info

Attimi di tensione in un locale del centro. Giovane ubriaco si scaglia contro clienti e poi aggredisce la Polizia

Nella tarda serata di domenica 14 gennaio è stato richiesto l’intervento della Polizia di Stato di Terni in un locale del centro: secondo quanto riferito da coloro che hanno chiesto aiuto era in atto una situazione di particolare tensione, causata da un giovane straniero che, ubriaco, aveva iniziato a spintonare ed insultare gli altri clienti. All’arrivo delle pattuglie della Squadra Volante, il ragazzo si è scagliato anche contro i poliziotti, ferendoli, offendendoli e rifiutandosi di dare le sue generalità, tanto da costringerli all’uso del TASER per immobilizzarlo.

Emesso Dacur

Nato nella Guinea Bissau, 22 anni e residente a Terni, gravato da precedenti penali, è stato denunciato per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Considerata la sua pericolosità sociale, manifestata nell’aggressività dimostrata sia nei confronti dei clienti del locale, anche con frasi molto offensive, che nei confronti degli agenti intervenuti, si è ritenuto necessario emettere nei suoi confronti il provvedimento del DACUR – il divieto di accesso alle aree urbane – misura che gli vieta di accedere ai locali pubblici della Movida, nonché di stazionare nelle vicinanze.

Il provvedimento, firmato dal Questore Bruno Failla, della durata di 1 anno, in orario compreso fra le ore 18:00 e le ore 07:00 del giorno successivo gli è stato notificato lunedì 22 dalla Divisione Anticrimine della Questura di Terni.