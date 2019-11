Terni, trovare esche ‘killer’ | Cani e gatti a rischio, scatta denuncia

Il problema delle polpette avvelenate sta diventando un problema rilevante nella città di Terni. Dopo i numerosi episodi di ritrovamenti di esche killer in varie zone della città, questa mattina sono state trovate polpette ‘sospette’ anche in zona Gabelletta. Il fenomeno, esteso anche in provincia e in particolare nella città di Orvieto, mette a rischio la vita degli amici a 4 zampe e i padroni devono far attenzione a dove ‘mettono il muso’ i loro animali.

Nel caso specifico, dopo il ritrovamento, l’esca è stata prelevata e spedita ai laboratori di analisi dove verrà svelata la natura della sostanza dalla quale erano state ricoperte; con tutta probabilità veleno limachicida. Il caso è stato denunciato alle autorità competenti.

