Terni, toro inferocito impedisce ai Vigili del Fuoco soccorso | Uomo morto nella stalla - Tuttoggi

Aggiornamento ore 22.40 – Finalmente i VVF sono riusciti a portare all’esterno della stalla il corpo senza vita di un 70enne. Al vaglio delle indagini dei Carabinieri di Stroncone la dinamica della disgrazia. Ancora non è chiaro infatti se l’uomo sia stato colpito dall’animale o sia deceduto per altre cause. Da non escludere anche un incidente nel tentativo di allontanare il toro.

Nella sera di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti per una richiesta di soccorso a una persona rimasta incosciente all’interno di una stalla in località Aguzzo, frazione di Stroncone.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, sembra che l’uomo accasciato a terra all’interno della rimessa agricola sia priva di sensi e i caschi rossi non riescono a raggiungere l’uomo per via dell’atteggiamento aggressivo dell’animale che non lascia avvicinare nessuno.

Aggiornamenti a seguire