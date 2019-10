Terni, tornano ordinanze limitazione traffico e caminetti

Il sindaco Leonardo Latini ha firmato stamattina le ordinanze sui provvedimenti limitativi del traffico da adottare per la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e della qualità dell’aria e sui provvedimenti limitativi dell’utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa.

“Le due ordinanze – spiega l’assessorato all’ambiente – pur essendo in vigore da oggi, non sono ancora attive, ma lo diventeranno a partire dal primo superamento del valore limite di pm10 certificato dal bollettino di ARPA Umbria.

In sostanza ad oggi le ordinanze non sono applicate, ma – nel momento in cui ricorreranno le condizioni indicate – sarà cura dell’amministrazione comunale comunicare a tutti i cittadini la loro attivazione.

Rimarranno comunque invariati rispetto allo scorso anno, le giornate di applicazione e gli orari, mentre per quel che riguarda l’ordinanza sulle limitazione del traffico, le tipologie di auto interessate al blocco saranno quelle dei veicoli alimentati a diesel da preeuro fino euro 3 compreso, mentre, per quel che riguarda i veicoli a benzina, le limitazioni riguarderanno le tipologie euro 0 e 1.

In ogni caso i provvedimenti limitativi per il traffico e per gli impianti termici a biomassa non saranno attive prima di domenica 10 novembre.

Invece già dal primo novembre è attiva l’ordinanza che vieta la combustione a terra di residui vegetali agricoli e forestali”.



