Terni, tornano blocco traffico e ordinanze anti-smog - Tuttoggi.info

Questa mattina, in Bct, l’assessore all’Ambiente Mascia Aniello, insieme al suo omologo del comune di Narni Giovanni Rubini e ai tecnici delle direzioni ambiente, ha illustrato il pacchetto delle misure antismog legate al Pm10 e alle ordinanze che il sindaco è tenuto a disporre.

La centralina de Le Grazie da gennaio ha già registrato 22 supermenti del valore limite giornaliero del PM10, e 24 sono quelli segnati dalla centralina di Borgo Rivo, numeri già vicini al limite delle 35 giornate di superamenti ammesse in un anno dalle norme europee.

dal 3 novembre al 20 dicembre e dall’8 gennaio al 31 marzo, limitazioni del traffico, che, applicandosi nello stesso perimetro degli anni passati (cd Zona di Salvaguardia ambientale), riprendono il sistema dinamico con due livelli di blocco:

– Blocco Livello 1, per tutto il periodo, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, sarà vietata la circolazione dei veicoli Euro 0, Euro 1 e Euro 2, sia benzina che diesel,

– Blocco Livello 2, è vietata, dalle 8:30 alle 18:30, la circolazione dei veicoli per trasporto persone da Euro 0 a Euro 3 sia benzina che diesel, e dei veicoli per trasporto merci Euro 0, 1 e 2 sia benzina che diesel. Le giornate di validità di tale livello di blocco saranno determinate in base alle condizioni di qualità dell’aria, verificate in tre giorni fissi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì).

Grazie alle stime di Arpa Umbria infatti, se saranno previsti 3 giorni consecutivi di superamenti dei valori limite giornalieri del PM10, scatterà l’allerta ed entreranno in vigore, dal giorno successivo, i blocchi del livello Nel giorno di controllo seguente, sempre in base alle previsioni di Arpa, il livello di blocco potrà essere prorogato o revocato (nel qual caso si tornerà ai blocchi del livello 1).

E’ stato ampliato il Blocco di Livello 1 anche ai mezzi Euro 2 e il Blocco Livello 2 anche ai mezzi Euro 3 sia benzina che diesel in quanto si tratta di veicoli decisamente obsoleti, in alcuni casi prodotti anche oltre 20 anni fa.

Sono state tuttavia riviste alcune delle deroghe già previste lo scorso anno, in particolare quelle che prevedono la possibilità di circolare con qualunque veicolo di potenza inferiore o uguale a 80 kW:

– Ai proprietari che hanno superato i 70 anni

– Ai proprietari che hanno un ISEE familiare inferiore a € 15.000 (da esibire in caso di controlli) _isee abbassato

dal 3 novembre al 31 marzo 2024, il divieto di utilizzo degli impianti a legna o pellets a bassa efficienza (fino a 2 stelle – camini aperti e vecchie stufe a pellets), che vale dal lunedì al venerdì h24 nelle zone poste a meno di 300 m di quota.

Riguardo questi impianti a biomassa, da settembre e fino al 2025 è aperto il bando della Regione Umbria che, abbinato agli incentivi del Conto Termico 2.0, permette di coprire fino al 95% delle spese per la sostituzione degli impianti esistenti con impianti di ultima generazione ad alta efficienza, che garantiscono sia un risparmio di combustibile che minori emissioni di polveri in atmosfera.

dal 3 novembre e fino al 31 marzo, divieto di combustione dei residui vegetali al di sotto dei 300 m di quota.

“Bandecchi ha firmato controvoglia le ordinanze”

“Il sindaco ha sottoscritto con estremo disappunto le ordinanze per le misure limitative previste dall’Accordo di Programma per la qualità dell’aria”, dichiara l’assessore all’Ambiente Mascia Aniello a commento delle ordinanze per la limitazione del traffico veicolare, l’utilizzo dei camini e i fuochi per i residui vegetali.

“Infatti l’elevata concentrazione di polveri sottili – prosegue l’assessore – è accompagnata anche da valori molto alti di metalli pesanti come nichel e cromo nelle polveri stesse, specie nei pressi dell’acciaieria. La presenza di metalli nelle polveri dimostra il significativo contributo delle emissioni industriali al fenomeno inquinante, per le quali sarebbe necessaria l’adozione di misure specifiche che, paradossalmente, non sono richieste dall’Accordo di Programma.

D’altro canto, nell’ambito dello stesso Accordo non è stato possibile finanziare alcune misure proposte dal Comune di Terni. In particolare, l’intensificazione dello spazzamento stradale per ridurre il risollevamento delle polveri a causa del traffico, né un progetto di forestazione urbana, specie con essenze a più alta capacità di trattenere le particelle di polvere. Come è noto, tali misure sono state inserite solo dal sindaco Stefano Bandecchi tra le prescrizioni ad AST in sede di conferenza dei servizi di rinnovo dell’AIA per il riciclo delle scorie.

Alla luce del fatto che non esistono misure limitative sul piano industriale, i cittadini ternani pagano oggi decenni di menzogne e di omertà su chi sia il vero responsabile dell’inquinamento a Terni. Tuttavia siamo stati costretti a portare avanti le ordinenze o saremmo stati oggetto delle pesanti sanzioni previste dalla procedura d’infrazione comunitaria in caso di permanenza dei superamenti di PM10, oltre al rischio di perdere l’accesso ai fondi strutturali”.