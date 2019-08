Terni, terremoto politico | Un assessore si dimette e uno ‘silurato’ | Lega sotto attacco

Terremoto politico a Palazzo Spada; gli effetti domino della crisi di Governo hanno innescato una serie di eventi imprevedibili che stanno mettendo a dura prova la giunta Latini. Nella giornata di oggi si è dimessa l’assessore Sonia Bertocco (FI) ed è stato ‘silurato’ l’assessore Marco Celestino Cecconi (FdI) con le nomine di 3 nuovi assessori: Cristiano Ceccotti, Sara Francescangeli e Orlando Masselli, attualmente consiglieri comunali.

Sulla revoca delle deleghe a quest’ultimo non c’è da stupirsi, visto che l’operato di Cecconi ha creato non pochi problemi alla giunta su questioni delicate come quella relativa al trasporto dei disabili; era poi noto che fosse mal sopportato all’interno della stessa giunta per via del suo modo di fare accentratore e ‘burlone’.

È invece arrivata a sorpresa la decisione di Sonia Bertocco che ha annunciato al sindaco le sue dimissioni irrevocabili “Per motivi del tutto personali considero conclusa la mia esperienza come amministratore comunale. Ringrazio il sindaco di Terni e il mio partito, Forza Italia, di avermi dato l’opportunità di una esperienza straordinaria, quella di contribuire al rilancio amministrativo del comune di Terni, ente che proviene da vicende molto travagliate che lo hanno indebolito sia sul versante economico che su quello organizzativo.

L’anno di amministrazione è stato molto intenso, faticosissimo, ma ricco anche di risultati. Per quello che mi riguarda sono molto soddisfatta del lavoro per la riorganizzazione del personale, con il nuovo modello organizzativo. Ora il comune è tornato in grado di assicurare i servizi e di recuperare produttività”.

A Ceccotti il sindaco ha conferito le deleghe al welfare, servizi sociali e solidarietà, volontariato, politiche abitative, edilizia residenziale pubblica; politiche per gli anziani, per la famiglia, per la disabilità, per l’immigrazione e l’integrazione; politiche sociali per i quartieri e le periferie urbane; borghi e antiche municipalita’; rapporti con il consiglio comunale.

Alla Franscescangeli risorse umane e organizzazione, semplificazione amministrativa, innovazione pa, ict, digitalizzazione, piano strategico, sicurezza – polizia municipale.

A Masselli bilancio e finanza, patrimonio, fondi e finanziamenti, affari generali, trasparenza, servizi al cittadino, servizi demografici, servizi statistici.

“Intendo ringraziare gli assessori Bertocco e Cecconi per la loro attività all’interno della nostra giunta – ha sottolineato il sindaco Latini – per tutto il lavoro svolto in questo anno di amministrazione della città. Allo stesso tempo auguro buon lavoro ai nuovi assessori nominati oggi, certo che anche il loro impegno per Terni sarà ai massimi livelli, così come richiede la situazione nella quale ci troviamo”.

Nel frattempo il sindaco deve fronteggiare anche la ‘rivolta’ del Gruppo Misto, al quale ha aderito anche Anna Maria Leonelli che si è dimessa dalla Lega, che alle 18.30 sarà sotto Palazzo Spada per contestare le scelte di Latini.

