Terni, sventata una truffa ai danni di una 92enne: l'intervento della Polizia di Stato su richiesta della donna - Tuttoggi.info

I ragazzi, entrambi napoletani, avevano precedenti penali: il 21enne per resistenza a Pubblico Ufficiale, il 20enne per truffe ai danni di anziani.

La Polizia di Stato di Terni ha denunciato in stato di libertà due giovani napoletani di 20 e 21 anni per tentata truffa ai danni di un’anziana.

I fatti

Sabato 16 settembre una signora di 92 anni ha ricevuto una telefonata al fisso della sua abitazione da un giovane che fingendosi suo nipote le riferiva che di lì a poco sarebbe arrivato a casa sua un impiegato delle poste per farle firmare dei documenti e per ritirare 4.000 euro. Il ragazzo diceva di essere rimasto indietro con i pagamenti di alcune bollette e di rischiare l’arresto.

La signora, dopo averlo sentito parlare, ha capito che non si trattava del nipote e ha avvertito le Forze dell’Ordine; nel frattempo ha ricevuto un’altra telefonata, in cui il sedicente impiegato delle poste l’avvisava che stava per arrivare a casa. Immediato l’invio di una pattuglia in borghese della Polizia di Stato.

I poliziotti della 3° Sezione della Squadra Mobile hanno individuato subito un’auto sospetta, con due giovani a bordo, vicino all’ingresso dell’abitazione della signora. Dal controllo dei documenti è emerso che l’auto era stata presa a noleggio; i ragazzi, entrambi napoletani, avevano precedenti penali: il 21enne per resistenza a Pubblico Ufficiale, il 20enne per truffe ai danni di anziani.

Sono stati, dunque, portati in questura: qui, in seguito a ulteriori accertamenti sono stati denunciati a piede libero per tentata truffa ai danni di persone anziane con divieto di ritorno nel Comune di Terni per tre anni.