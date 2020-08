Terni, studente arrestato per spaccio - Tuttoggi

Prosegue senza sosta la lotta al consumo e allo spaccio delle sostanze stupefacenti da parte dei militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni. Nella serata di ieri, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Terni, unitamente a quelli della Stazione di Papigno, hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio (art. 73 del D.P.R. 309/90), un giovane romeno, maggiorenne classe ‘02, studente senza alcun precedente di polizia.

All’esito di un controllo di polizia operato in una delle vie del centro cittadino, i militari hanno rinvenuto circa 5 grammi di marijuana e la somma di 60 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio in possesso del giovane, elementi che hanno fatto sospettare che potesse trattarsi di un qualcosa di diverso dal consueto consumo personale.

Per questo motivo, i militari hanno deciso di estendere la perquisizione alla sua abitazione dove hanno rinvenuto, celati all’interno del garage, ulteriori 278 grammi di marijuana contenuti in un’unica busta di cellophane, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, elementi che inequivocabilmente riconducevano le sue attività a quelle dello spaccio.

Al termine delle operazioni di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria il giovane è stato ristretto agli arresti presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida e del rito per direttissima fissato per la mattinata odierna.