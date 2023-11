Terni, sotto effetto di cocaina provoca incidente e finge furto dell'auto: raffica di denunce - Tuttoggi.info

Uomo di 34 anni fugge dopo aver investito ciclista, ma, preso dal panico, simula furto dell'auto. Carabinieri lo smascherano

I Carabinieri della Stazione di Terni hanno denunciato un 34enne ternano per simulazione di reato, fuga a seguito di sinistro stradale, lesioni personali stradali e guida sotto l’influenza di stupefacenti.

Nel pomeriggio di domenica 26 novembre, l’uomo, alla guida della propria autovettura, all’incrocio tra via Turati e via Di Vittorio, ha investito un 37enne di origini nigeriane che era a bordo di una bicicletta, dandosi poi alla fuga. Dopo aver occultato il veicolo in una strada poco distante, aveva allertato la Centrale Operativa dell’Arma, denunciandone il furto. Le immediate ricerche avviate dalle pattuglie in circuito hanno consentito di rinvenire l’autovettura incidentata in via degli Oleandri; tuttavia, la ricostruzione degli eventi ha fatto emergere evidenti contraddizioni nella versione fornita dal 34enne che, alla fine, ha ammesso di essersi inventato tutto poiché preso dal panico. Sottoposto ad accertamenti sulle proprie condizioni psico-fisiche presso l’ospedale “Santa Maria”, l’uomo è risultato positivo alla cocaina: per lui sono così scattate numerose denunce, l’immediato ritiro della patente ed il sequestro della vettura ai fini della confisca. Il nigeriano investito, trattenuto in osservazione presso il medesimo nosocomio, ha riportato lesioni fortunatamente lievi.