Terni, si cercano sponsor per il verde pubblico - Tuttoggi.info

Verde pubblico, il Comune di Terni ha pubblicato un avviso per cercare nuovi sponsor. Ecco come fare e la domanda da scaricare

Il comune di Terni ha emesso un avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per le attività legate alla cura del verde pubblico comunale e degli spazi pubblici. “Con questa iniziativa l’Amministrazione – spiega l’assessora al verde pubblico Mascia Aniello – intende ricercare mediante una procedura sperimentale ad evidenza pubblica dei soggetti, che siano persone fisiche o giuridiche, ma anche associazioni, che intendano proporsi come sponsor per la realizzazione di attività legate alla cura del verde pubblico ed alla valorizzazione delle rotatorie poste sulle principali vie cittadine, attraverso la loro manutenzione e riqualificazione. Con i soggetti che saranno selezionati a conclusione della procedura prevista dall’avviso – prosegue l’assessora – il Comune potrà stipulare un contratto di sponsorizzazione, della durata di 3 (tre) o più anni in virtù del quale lo sponsor otterrà un ritorno di immagine consistente nella facoltà di realizzare, nell’area oggetto dell’intervento impianti informativi, nel rispetto della funzionalità dell’area stessa, oltre che di usufruire di visibilità in apposite sezioni del sito internet del Comune e di apporre il proprio marchio sul materiale informativo distribuito dall’Amministrazione”.

Verde pubblico, la domanda per gli sponsor

La domanda con la proposta di sponsorizzazione – rendono noto gli uffici competenti del verde pubblico – dovrà pervenire al Comune di Terni entro e non oltre le ore 12 dell’ultimo lunedì di ogni mese per essere approvata di volta in volta con apposita determinazione del dirigente della direzione lavori pubblici e manutenzioni.

Per ulteriori informazioni Ufficio verde pubblico, tutela del patrimonio arboreo, contributi e sponsorizzazioni 0744549570.