Terni, sfregiato il Thyrus, drago simbolo della città

Alcuni ignoti, probabilmente durante notte, hanno vandalizzato la statua del drago Thyrus, simbolo della città di Terni. In particolare è stata sfregiata la zona della bocca della statua, così come si evince dalle foto pubblicate sul profilo Facebook del consigliere Michele Rossi che ricorda come il 5 novembre 2018 fosse stata approvata in Seconda Commissione una sua proposta di portare la statua nell’atrio di Palazzo Spada.

Tutto il consiglio aveva allora votato all’unanimità l’atto di Rossi, ma, ancora, non era stato effettuato il trasferimento. Mancanza che è costata lo sfregio al drago che ora dovrà anche essere restaurato.

