Terni, 'rivoluzione' a Palazzo Spada, 2 nuovi assessori | Parla il sindaco Latini - Tuttoggi

Benedetta Salvati nuovo vicesindaco. Entrano in Giunta Maurizio Cecconelli e Federico Cini. Ecco il nuovo esecutivo di Palazzo Spada

Nella tarda mattinata di oggi 22 giugno è arrivata la dichiarazione del sindaco di Terni, Leonardo Latini, sulla nomina del nuovo vicesindaco e della nomina di 2 nuovi assessori. “Sapevamo fin dall’inizio che amministrare la città non sarebbe stato semplice – afferma il sindaco – Non potevamo sapere che alle emergenze conosciute se ne sarebbero aggiunte altre ancor più grandi, come la pandemia”. “Ogni amministrazione pubblica, a qualsiasi livello, si sta confrontando con la continua evoluzione degli eventi”.

Nuovi assessori e deleghe, la nuova giunta

A Benedetta Salvati va la carica di vicesindaco, entrano invece nell’esecutivo Federico Cini, in quota Lega (con deleghe a urbanistica, edilizia privata, suape, peep, paip, area vasta, mobilità) e Maurizio Cecconelli (FdI) con deleghe a cultura, istituto briccialdi, città di san Valentino, creatività, identità cittadina, rapporti con i cittadini-urp, informazione e comunicazione, cooperazione internazionale, gemellaggi, politiche per i giovani). La delega al Turismo va invece all’assessore Elena Proietti (sport, pari opportunità, decentramento, turismo e marketing territoriale).

“Fase decisiva”

“Anche a Terni siamo in procinto di entrare in una fase decisiva – sottolinea il sindaco – che, per la nostra Amministrazione in particolare, fa coincidere la parte finale del mandato affidatoci dai cittadini, con la fase, che ci auguriamo prossima, della ripresa e della “ricostruzione” post pandemia”.

Il decreto

Queste le parole del sindaco Leonardo Latini, dopo la firma del decreto con la nomina dei nuovi assessori e il nuovo assetto della Giunta comunale.

“Doppia responsabilità”

“Abbiamo dunque una doppia responsabilità verso la città: la prima è di rispettare gli impegni presi e le idee esposte e sostanziate nei nostri documenti di programmazione, sempre condivise con le forze di maggioranza; la seconda è di cogliere tutte le opportunità relative al rilancio e alla ripartenza di Terni nel post pandemia.

“Abbiamo ritenuto di doverlo e poterlo fare con il chiaro e determinante sostegno degli alleati della nostra maggioranza, per essere più forti e coesi nel raggiungere gli obiettivi”.

‘Gioco’ di coalizione

“Dai colloqui avuti nei giorni scorsi è emersa dunque la volontà di ampliare un responsabile coinvolgimento di tutti, nel rispetto dell’identità e dei contributi di ognuno, senza mai dimenticare che le forze che sostengono l’Amministrazione sono quelle che hanno raccolto un ampio consenso dei cittadini e che continuano ad essere presenti nei territori in un dialogo costante con la città stessa. Un dialogo che da parte nostra intendiamo ampliare e approfondire, proprio nella consapevolezza di quanto sia delicata e importante questa fase”.