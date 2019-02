Terni, rinvenuti materiali antropici nel cantiere di via Bramante | Scattano controlli Arpa

L’assessorato comunale all’ambiente rende noto che nell’area di cantiere relativa al rifacimento del parcheggio di via Bramante, durante le fasi di scavo delle buche per la posa a dimora delle nuove alberature, è stato rinvenuto uno strato di materiale antropico, di riporto, probabilmente utilizzato per livellare in passato l’area del parcheggio e pertanto saranno attivate le procedure di legge previste dal Testo unico ambientale e, a breve, saranno previsti i sopralluoghi con l’Arpa.

Secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi di scarti di lavorazione siderurgica, circostanza che, se confermata, farebbe scattare la procedura di intervento in caso di ritrovamento di materiali potenzialmente inquinanti o dannosi per la salute, con relativa opera di bonifica dell’area.

