"Terni, rigenerare San Valentino": il progetto in Comune per l'ok

Procede spedito l'iter per la riqualificazione del quartiere. Con il via libera del Comune a breve ci sarà la consegna del cantiere

Procede spedito l’iter per la realizzazione del progetto ‘Terni, rigenerare San Valentino’. Dopo l’incontro con la cittadinanza, nel corso del quale è stato illustrato l’intervento articolato in più stralci ed i residenti del quartiere hanno avuto modo di confrontarsi con gli enti protagonisti (Regione e Ater Umbria, Comune di Terni e il Dipartimento DAStU del Politecnico di Milano), il progetto esecutivo è stato depositato presso gli uffici preposti di Palazzo Spada, per l’approvazione. Il progetto definitivo aveva già ricevuto il via libera da parte degli uffici comunali e l’approvazione dell’esecutivo costituisce quindi l’ultimo step in vista della consegna del cantiere alla ditta che realizzerà l’intervento, il raggruppamento temporaneo di Imprese locali, Picone Costruzioni Srl/Italstem Spa.

Il Premio Urbanistica

Il progetto ha un importo complessivo di circa 14.000.000,00 e questo primo stralcio di 12.600.000,00 è finanziato tramite il Fondo complementare al PNRR “Sicuro, Verde e Sociale” e un co-finanziamento da parte della Regione Umbria e del Comune di Terni. L’intervento ha ricevuto, ad Urban Promo 2023, il ‘Premio Urbanistica’, nell’ambito della sezione dedicata alle nuove modalità dell’abitare e del produrre.

Il progetto “dal basso”

Lo studio progettuale è partito dal basso, sviluppando un’analisi degli aspetti della vita sociale degli abitanti, delle loro aspirazioni, dei loro problemi, tramite un’ attività di ricerca sul campo che è stata effettuata con sopralluoghi nel quartiere e nelle aree adiacenti, colloqui informali e interviste con residenti e tecnici.

La partecipazione con i cittadini

Altra novità, sulla scia della partecipazione attiva che vede il coinvolgimento da parte di Ater Umbria dei residenti e di tutti i soggetti che per vari interessi gravitano intorno al quartiere, è costituita da un questionario accessibile tramite un Qr Code (in allegato), col quale esprimere preferenze e dare suggerimenti sull’intervento, che riqualificherà totalmente il quartiere sia dal punto di vista urbanistico ma soprattutto sociale, fornendo alloggi, servizi, verde e nuova viabilità. Il Qr Code sarà distribuito anche nei luoghi più frequentati in formato cartaceo e dovrà essere scansionato per accedere al sondaggio.