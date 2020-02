Terni-Rieti, limitazioni temporanee al transito - Tuttoggi

Per consentire l’esecuzione di attività di monitoraggio all’interno delle gallerie “Tescino” e “Libero Liberati”, sulla strada statale 79bis “Ternana” (Terni-Rieti) saranno necessarie alcune limitazioni temporanee al transito. Per contenere i disagi, le attività si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, dalle 22:00 alle 6:00.

Nel dettaglio, dalle 22:00 di mercoledì 5 febbraio e fino alle 6:00 del giorno successivo sarà chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra lo svincolo “Terni Est” (innesto SS675/SS3) e lo svincolo “Valnerina”. Il traffico sarà deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto, lungo il seguente itinerario: via Tre Venezie, via Vulcano, via Breda, via Ponte d’Oro, via Romagna, viale Ettore Proietti Divi (zona Fiori), viale Donato Bramante, viale Eroi dell’Aria.

Dalle 22:00 di giovedì 6 febbraio fino alle 6:00 del giorno successivo sarà chiuso lo svincolo “Valnerina” in entrambe le direzioni, sia in ingresso che in uscita.

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.