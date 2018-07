Terni, ragazzo travolto e ucciso | Si indaga per omicidio colposo | Sequestrato lo smartphone

Tragedia si aggiunge a tragedia; la morte del 17enne Roberto Albanucci ha lasciato sconvolta la comunità di Acquasparta, comune di origine del ragazzo che ha drammaticamente perso la vita per una ‘bravata’ tra amici. Sospesa ogni attività nel paese in segno di lutto che ora si stringe anche intorno al dolore dei famigliari dell’atra ‘vittima’ della folle notte di ieri. Condoglianze anche dal sindaco di Terni, Leonardo Latini.

Il 16enne alla guida dello scooter che ha investito Roberto è infatti indagato, atto dovuto, per omicidio colposo. Il giovane che ha riportato soltanto qualche graffio in seguito all’incidente, è stato comunque trasferito in ospedale in stato di choc, ma, fortunatamente, le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione.

Il fascicolo d’inchiesta è stato aperto dalla Procura della Repubblica dei minori, titolare il dottor Flaminio Monteleone, che ha disposto il sequestro del cellulare utilizzato per immortalare le scene della tragica notte.

Non è ancora infatti chiaro se nel dispositivo siano rimaste memorizzate alcune immagini che potrebbero chiarire meglio la dinamica dei fatti.

