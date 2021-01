Terni piange Marco Collazzoni, artista del jazz - Tuttoggi

La città di Terni è in lutto per la prematura scomparsa del maestro Marco Collazzoni, artista poliedrico e apprezzato in tutto il mondo

Terni in lutto per la morte di Marco Collazzoni, deceduto nella giornata di ieri per un male incurabile all’età di 50 anni.

Terni in lutto

Il maestro, figlio di un pittore e di una ceramista, ha ereditato il talento artistico dei genitori, così come il fratello Luca, anche lui apprezzato musicista. All’attivo ha 21 album registrati e vanta collaborazioni con alcuni dei più grandi interpreti del jazz internazionale.

Cordoglio

Marco era un artista a tutto tondo, oltre ad eseguire musica con il suo inseparabile sax, arrangiava, componeva e costruiva strumenti (è stato Direttore Tecnico della Borgani, casa costruttrice di strumenti musicali a fiato nata nel 1872). Centinaia di messaggi di cordoglio per la sua prematura scomparsa. Tra le sue collaborazioni più prestigiose si ricordano quelle con Joe La Barbera, Sid Jacobs, Andy Gravish, Steve Grossman, Bobby Watson, Jhon Ramsay, Mike Applebaum, Greg Abate, Garrison Fewell, Mike Stern, Darek Oles, Michael Manring, Michael Rosen, Pietro Tonolo, Gianni Basso, Fabrizio Bosso, Ada Montellanico, Bruno Tommaso e Massimo Manzi.