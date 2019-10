Terni, perdita occulta a Campomicciolo | Intervento del SII nella notte

Una perdita occulta è stata individuata in un tratto di rete idrica nella zona di Campomicciolo a Terni. A fronte del problema rilevato, il Servizio Idrico integrato ha messo in programma un intervento di riparazione e ottimizzazione della rete che verrà eseguito nella notte fra venerdì 11 e sabato 12 ottobre per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza. Il cantiere sarà aperto dalle 22 di venerdì alle 6 di sabato ed interesserà le seguenti zone: Via del Cervino, Via della Sponga, Via S.M. Maddalena, Via Acquasparta, Via Vallestretta, Via Campomicciolo, Via Pressio Colonnese, Via degli Arroni, Via Regilda Scarpettella, Via Urbinati e zone limitrofe.

Durante i lavori potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o temporanee carenze d’acqua.

Nel rispetto della normativa, e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione inoltre servizi potenziati di contact center per ogni necessità ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile.

