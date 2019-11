Terni, ‘ostaggi’ della discarica | Cittadini esasperati e costretti a tenere finestre chiuse

Una situazione che è diventata nel tempo insostenibile per i cittadini che abitano nei pressi del mercatino de Le Grazie. Odori fetidi, cumuli di immondizia e sporcizia; sono questi gli ‘scomodi vicini’ con i quali i residenti devono fare i conti quotidianamente. Dopo l’ultima festività del 2 novembre, la situazione è precipitata per la mancata raccolta settimanale di Asm che ripulisce la discarica ogni venerdì.

Si sono infatti accumulati i rifiuti di 15 giorni, circostanza che ha costretto molti residenti a non poter neanche aprire le finestre per il tremendo odore esalato dai cumuli di immondizia. Il fatto che la raccolta sia prevista solo una volta a settimana, e che quello non sia il luogo adatto per una discarica vista la vicinanza con le case, sembra essere già stato segnalato dai residenti a chi di dovere ma, al momento, non è stato ancora preso nessun provvedimento per bonificare una situazione che non è più tollerabile.

