Terni, nuovo bando per il Consorzio Tevere-Nera

Accelerare l’iter per la selezione delle ditte e l’assegnazione dei lavori e garantire maggiore sicurezza nel buon fine dell’affidamento per rendere l’operatività del consorzio ancora più efficiente. E’ questo l’obiettivo del bando con il quale il Consorzio Tevere-Nera istituisce l’albo degli operatori economici per l’affidamento di beni, servizi e lavori.

“Questo strumento, che verrà utilizzato per gli affidamenti sotto soglia – spiega il presidente, Massimo Manni – introduce una nuova metodologia che ci consentirà di accorciare i tempi e rendere più efficiente e snello l’operato del Consorzio in relazione alle varie esigenze del cittadino e delle attività economiche. E’ un ulteriore passo – puntualizza Manni – del programma di innovazione, ammodernamento ed efficientamento dei servizi e delle prestazioni, nella consapevolezza che un Consorzio che funziona meglio e più rapidamente aiuta lo sviluppo del territorio”.

Con il bando il Tevere-Nera formerà un elenco che servirà a coinvolgere un maggior numero di operatori economici presenti sul territorio e ad avere l’opportunità di una maggiore selezione degli stessi. L’iniziativa è rivolta agli operatori economici che esplicano attività d’impresa e che sono regolarmente iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Le tipologie di servizio sono molteplici e reperibili ai seguenti link del sito internet del Consorzio: http://www.teverenera.it/sites/default/files/field/allegati/allegatoa.pdf

http://www.teverenera.it/sites/default/files/field/allegati/alleg._b_categ_0.pdf

