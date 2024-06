Terni, nonnina stalker incubo del condominio: il Gip la obbliga a vivere in Emilia Romagna - Tuttoggi.info

Un'anziana di 85 anni, con divieto di dimora per atti persecutori, è stata allontanata da Terni e collocata ai domiciliari in Emilia, a casa della figlia

I Carabinieri della Stazione di Terni hanno tratto in arresto un’anziana di 85 anni, già sottoposta al divieto di dimora in città per il reato di atti persecutori, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Terni.

‘Nonnina stalker’

La donna, residente nella periferia nord della città, negli scorsi mesi si era resa responsabile di gravi comportamenti in danno di alcuni condomini che, esasperati, si erano rivolti ai Carabinieri. Le indagini condotte dai militari avevano consentito di acquisire un quadro indiziario grave e circostanziato nei confronti dell’anziana, sulla scorta del quale il G.I.P. del Tribunale di Terni aveva emesso il provvedimento cautelare del divieto di dimora nel capoluogo.

Anziana costretta a vivere in Emilia Romagna

Tuttavia la donna ha più volte violato il provvedimento, tornando presso la propria abitazione ternana e continuando ad importunare i condomini che l’avevano denunciata. Le segnalazioni relative alla violazione della misura imposta hanno così indotto il GIP ad emettere un aggravamento della stessa, sottoponendo l’anziana agli arresti domiciliari presso l’abitazione di una figlia in Emilia Romagna, provvedimento eseguito stamattina dai Carabinieri.