Terni, nel 2023 espulso uno straniero irregolare ogni 3 giorni - Tuttoggi.info

Sono 136 gli stranieri irregolari espulsi dall’Italia dalla Polizia di Stato di Terni dall’inizio del 2023, gli ultimi 4 venerdì

Sono 136 gli stranieri irregolari espulsi dall’Italia dalla Polizia di Stato di Terni dall’inizio del 2023. Gli ultimi 4, accompagnati dalle Forze dell’Ordine alla 3° Sezione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Terni, sono stati allontanati venerdì scorso. Di media, dunque, nell’anno ancora in corso è stato espulso all’incirca uno straniero ogni 3 giorni.

Per quanto riguarda gli ultimi 4, si tratta di un cittadino messicano di 25 anni, un peruviano di 26 e un cubano di 30 – con precedenti reati per furto – fermati insieme in auto, dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Orvieto durante controlli del territorio per segnalazione di un’auto sospetta. Il quarto è un cittadino nigeriano di 27 anni, fermato per un controllo dalla Squadra Volante e al quale è stato notificato il rifiuto del permesso di soggiorno a seguito del rifiuto, da parte della commissione per i richiedenti asilo, della sua richiesta di protezione internazionale.

Dei 136 stranieri irregolari espulsi, 23 sono stati portati coattivamente in vari CPR – Centro di Permanenza e Rimpatrio – in tutta Italia.