Terni, nasce il Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà

Il Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà si occuperà dei cittadini senza dimora o in condizioni di povertà estrema

È stato presentato ieri, 27 marzo, nella sede del Centro Caritas di Via Vollusiano, il Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà che si occuperà delle persone senza dimora o in condizioni di marginalità estrema.

“Il Centro – hanno spiegato i responsabili – svolgerà, integrandole con altri interventi, alcune funzioni proprie del welfare di accesso: segretariato, porta unica di accesso, sportello sociale. Fornirà servizi maggiormente specializzati di presa in carico multiprofessionale, consulenza, accesso all’assistenza socio‐sanitaria e risposta ad alcuni bisogni primari”. “Ringrazio l’associazione San Martino, alla quale è stato affidato il servizio in seguito ad una procedura di evidenza pubblica – dice l’assessore al welfare Cristiano Ceccotti – per l’attività di raccordo tra tutti i partner aderenti al progetto, avvenuta in tempi molto brevi. Vorrei anche sottolineare l’importanza di avvicinare i giovani al mondo del volontariato”.

Il Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà si inserisce nel contesto degli interventi finalizzati alla riduzione della marginalità e all’inclusione sociale a favore delle persone adulte/famiglie, attraverso l’attivazione di nuovi servizi e il potenziamento di quelli già esistenti.

Gli obiettivi principali sono quelli di creare un punto unitario di accoglienza, accesso e fornitura di servizi, ben riconoscibile a livello territoriale dalle persone in condizioni di bisogno; fornire informazioni, supporto, assistenza, orientamento ai servizi; attuare percorsi di progettazione personalizzata di inclusione sociale a favore di persone in condizioni di bisogno al fine di favorire il superamento delle condizioni di criticità e l’uscita dalla marginalità; distribuire beni di prima necessità anche in raccordo con la rete territoriale di volontariato impegnata nel settore; potenziare i servizi di supporto (mensa, lavanderia sociale, assistenza, ecc.) presenti nel territorio; definire modelli di lavoro integrato tra i servizi: ASL, servizi sociali dei Comuni, Enti e Terzo Settore.